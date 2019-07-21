Hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer?

Bebeğin, anne karnındaki gelişimi başladığı andan itibaren vücudunuzda meydana gelen tüm değişikliklerden organlar ve karında nasibini alır. Karın ağrısı hamilelikte normal kabul edilen bir durum olmakla birlikte karın ağrısını takip eden başka bazı belirtiler var ise mutlaka uzman bir doktora gidilmesi gerekmektedir.

Hamilelikte karın ağrısı neden olur?

Hamilelik sürecinde sıkça karşılaşılan karın ağrısı problemleri genellikle ciddi bir durum değildir ve bu ağrılar bebeğe zarar vermez. Karın ağrısına neden olan sebepler ise şunlardır:

Yuvarlak bağ (round ligament) ağrısı: Bu ağrı genellikle pozisyon değiştirdiğinizde ortaya çıkan şiddetli ve keskin ağrı ya da yerleşmiş ve donuk bir ağrı olabilir. Yuvarlak bağ ağrısı, rahimden kasığa giden iki büyük bağ dokusundan kaynaklanmaktadır. Rahim genişledikçe bu bağ dokuları da esner ve rahatsızlığa sebep olur. Genellikle hamileliğin ilk döneminde görülür ve zararsız kabul edilir.

Gaz ve kabızlık: Hamilelikte progesteron seviyesi yükseldiği için gaz problemi oluşmaktadır. Bu hormon ne kadar çok salgılanırsa mide ve bağırsak hareketleri de o kadar yavaşlar, bu da yemeklerin daha yavaş sindirilmesi demektir. Bu sebeple gaz sorunu ve kabızlık hamilelikte karın ağrısına yol açabilir.

Braxton-Hicks kasılmaları: Bu kasılmalar bebek için hiçbir risk oluşturmaz ve hafif bir rahatsızlık hissi verirler. Birçok kadın bu kasılmaları mide kaslarında bir kasılma ve midede sert, rahatsız bir his oluşması olarak tanımlar. Bu kasılmaları gerçek doğum kasılmalarından ayırt edebilmek çok önemlidir. Gerçek kasılmalar birbirine yakın, sık ve daha uzun süreli olurlar ve çok ağrılıdırlar, nefesinizi kesebilirler. Eğer bu kadar şiddetli bir karın ağrısı yoksa ve günlük aktiviteleriniz etkilenmiyorsa bu kasılmalar Braxton-Hicks kasılmalarıdır.

Genel rahatsızlıklar: Hamilelikte karın ağrısına yol açan ve sağlığı tehdit etmeyen başka sebepler de vardır. Örneğin rahmin genişlemesi, besin hassasiyeti, mide sorunları gibi birçok neden de karın ağrısına yol açabilir.

Daha ciddi sebepler: Hamilelikte rastlanan karın ağrısı bazen daha ciddi sorunlardan kaynaklanabilir. Düşük yapmak, dış gebelik, plasenta yırtılması, preeklampsi gibi sorunlar son derece tehlikelidir ve acil sağlık yardımı almak gerekir. Buna ek olarak böbrek taşları, idrar yolları enfeksiyonları, safra kesesi taşları, pankreatit, apandisit, bağırsak tıkanması, besin alerjileri, peptik ülser ya da mide virüsleri de hamilelikte karın ağrısı yapabilir ve tedavi edilmeleri gerekir.

Hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer?

Gaz ağrısından kaynaklanan karın ağrıları için hayat tarzı değişiklikleri yapmak yeterli olacaktır. Bunun için günde sık sık ve az porsiyonlarla yemek yemek ve bol miktarda su içmek gerekir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırmak için egzersiz yapılmalıdır. Gaz yapan gıdalardan, yağlı ve kızarmış besinlerden, baklagiller ve lahana gibi gazlı sebzelerden ve karbonatlı içeceklerden uzak durmak gerekir.

Yumuşak bağ ağrıları için uzanırken ya da oturur pozisyondayken ayağa kalkacağınız zaman daha yavaş hareketlerle kalkmayı deneyin. Eğer hapşıracağınızı ya da öksüreceğinizi hissediyorsanız öne doğru eğilin ve kalçanızı esnetin. Böylece yumuşak bağlara binen stres yükü azalacaktır. Ayrıca günlük esneme egzersizleri yapmak da bu tür karın ağrılarının dindirilmesine yardımcı olur.

Kabızlıktan kaynaklanan karın ağrıları için günlük beslenmenizde daha çok lifli gıdalar tüketmeyi deneyin. Aldığınız sıvı miktarını da artırmaya çalışın. Hamilelikte günde en az 8-10 bardak su içilmelidir. Dilerseniz doktorunuza danışarak bağırsak yumuşatıcı reçete etmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca egzersiz yapmak da bağırsakların çalışmasını sağlayacaktır.

Rahatlamak için ağrı girdiği zaman oturmayı, uzanmayı ya da pozisyonunuzu değiştirmeyi deneyin. Ilık bir duş almak da karın ağrılarını hafifletebilir. Bunun yanında rahatlama ve gevşeme egzersizleri yapmayı da ihmal etmeyin. Karnınıza ılık havlu yerleştirmek de iyi gelecektir. Bol su içmeyi ve egzersiz yapmayı da unutmayın.

Hamilelikte karın ağrısının tehlikeli olduğu durumlar

Gebelik sürecinde ateş, titreme, vajinal kanama veya akıntı, mide bulantısı, kusma, bayılma hissi, idrara çıkarken ya da çıktıktan sonra yanma veya ağrı olması durumunda mutlaka uzman bir doktora gidilmesi gerekir.