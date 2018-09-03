Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi?

Hamilelik döneminde yaşanan ishal endişe verici gözükebilir. Beslenme ile ilgili birtakım değişiklikler ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

Hamilelikte ishal, sıklıkla ortaya çıkabilen sorunlardan biridir. Gebeliğin başından itibaren hormonlarda oluşan değişiklikler sinir sistemini, bağışıklık sistemini ve sindirim sistemini doğrudan etkileyebilir. Yükselen gebelik hormonları ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına da neden olabilir.

Günde üç defadan fazla bağırsakları boşaltma isteği, dışkının normalden sulu ve kokulu olması, karın ağrısı gibi belirtilerin varlığında ishalden söz edilebilir. Hamileliğin ilk aylarında ishal, genellikle ani hormonal değişimler nedeniyle ortaya çıkar ve bir günden uzun sürmediği müddetçe önemsizdir. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde ise bebeğin rahim ile beraber büyümesi ve iç organlara baskı yapması nedeniyle daha farklı sindirim sorunları ile karşılaşılabilir. Özellikle doğum yaklaştıkça bağırsaklar daha hızlı çalışmaya başlayacaktır. Her zaman aynı şekilde gerçekleşmese de, bazı kadınlar doğumun yaklaştığını bağırsak hareketlerinden hissedebilirler.

HAMİLELİKTE İSHALİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Gebeliğin oluşmasından itibaren oluşan hormonal değişimler

Beslenme düzenindeki değişiklikler ve gebelik nedeniyle alınan besin takviyeleri

Çeşitli stres faktörleri olarak sıralanabilir.

Aynı zamanda hamileliğe bağlı olmayan virüs, bakteri, üşütme, gıda zehirlenmesi benzeri sebepler de ishale yol açabilir.

HAMİLELİKTE İSHAL İÇİN NE YAPILMALI?

İshal olduğunuzu fark ettiğiniz anda, sıvı alımınızı arttırmanız gerekmektedir. Fazla miktarda dışkılama ile vücutta ciddi bir sıvı kaybı meydana gelir. Kaybedilen bu sıvıyı telafi etmek için bol miktarda su tüketmelisiniz.

Eğer tükettiğiniz bir besin ya da kullandığınız bir ilaç ishale neden olduysa, gıdayı ya da ilacı almayı durdurduğunuzda ishal belirtilerinin 24 saat içerisinde geçmesi beklenir. Eğer ikinci gün hala ishal olduğunuzu hissediyorsanız, doktorunuza danışmalısınız.

Yağlı yiyecekler, süt ve süt ürünleri, yüksek lifli gıdalar ishali tetikleyebilir. Hamilelikte ishal ortaya çıktığında bu gibi gıdalardan kaçınmalısınız.

Haşlanmış patates, pirinç lapası, muz, havuç ve doğal yoğurt, ishal belirtilerini azaltmaya yardımcı olan gıdalar olduğundan bu süreçte tüketilebilirler.

HAMİLELİKTE İSHAL BEBEĞİ ETKİLER Mİ?

Gebelikte ishal genellikle bebeğin sağlığını etkilemez. Vücuttaki zararlı toksinler sindirim sistemi aracılığıyla atılarak bebeğe ulaşmayacaktır. Ancak annenin vücudunun susuz kalması bebek için olumsuz bir faktördür. Bundan dolayı ishal durumunda mutlaka bol sıvı tüketmeye özen gösterilmelidir. Eğer ağız yoluyla alınan sıvı ve elektrolitler yeterli gelmezse anne adayına serum yolu ile sıvı verilmesi gerekebilir. Özellikle hamileliğin son aylarında gerçekleşen ishal uzun sürdüğünde doğumu tetikleyebileceğinden, böyle bir durumda mutlaka doktora danışılmalıdır.