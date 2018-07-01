Hamilelikte ilk ay nasıl beslenilmelidir?

Hamileliğin ilk ayında anne adayının yaşadığı karakteristik sorun mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, her şeyden tiksinme, halsizlik, yorgunluk ve devamlı uyku halidir.

Belirtilen başlıklardan da anlaşılacağı üzere hemen hepsi beslenme ile alakalı olan sorunlar anne adayının bu dönemde yeterli şekilde beslenmesine engel olur.

Beslenme şeklindeki yetersizlik sadece anne adayının gün içinde yapacağı aktiviteleri yapmasını engeller. Bunun dışında sanıldığı gibi bebeğe herhangi bir zararı yoktur.

Anne adayının beslenmeden kaynaklı sıkıntıları üçüncü ayın bitmesiyle yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Zaten bu noktadan sonra bebek ve anne adayı için herhangi bir sorun kalmayacaktır.

Anne adayının yeterli düzeyde beslenemediği dönemde bebek annenin depolarından sağlıklı şekilde beslenerek büyümeye devam eder.

Bu nedenle de anne adayının çok erken bir dönemde doktoru tavisye etmediği sürece besin takviyesi almasına gerek yoktur.

Anne adayının ilk ayda beslenmeye dair yapabileceği birkaç basit uygulama mevcuttur. İlk ay anne adayı kendisinde tiksinti uyandıran yiyeceklerden uzak durmalıdır.

Mümkünse bu yiyecekleri görmemelidir. Bu sayede anne adayı başka yiyeceklere ilgi duyarak kolayca yiyebilir.

Hamileliğin birinci ayında anne adayı aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmalıdır.

Eğer başka bir şey yiyemiyorsa az yağlı, bol limonlu salatalara yönelerek vitamin anlamında ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Anne adayı çok şekerli, aşırı ağır tatlı tüketiminden kaçınmalıdır. Çünkü fazla şekerli yiyecekler hem iştah kapatır hem de yiyeceklerden tiksinmenize neden olabilir.

Yine bu dönemde meyveler en büyük destekçiniz olacaktır. Bu nedenle de hoşunuza giden, canınızın çektiği meyvelerin listesini yaparak bunlara yönelin ve canınızın istediğini yiyin.

Hamileliğinizin ilk ayında süt ve süt ürünü tüketirken sıkıntı yaşıyorsanız dondurma yiyerek bu açığı kapatabilirsiniz.

İlk ay, asitli içeceklerden uzak durun. Bu içecekler midenizi bozup zaten hassas olan beslenme düzeninizi bozabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.