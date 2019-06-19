Hamilelikte düzenli olarak yüzmenin 5 faydası nedir?

Hamilelik dönemi her kadın için son derece kıymetlidir. Anne adayları yediklerinden, içtiklerine kadar hamilelik dönemlerinde her şeye dikkat eder. Uzmanlar hem bebeğin hem de annenin sağlığı için gebelik döneminde yürüyüş, yüzme gibi sporların da yapılması gerektiğini vurguluyor. Anne adayı düzenli olarak yüzdüğünde hem kendi hem de evladının gelişimi için önemli bir adım atmış olur. Elbette, hijyenik şartların sağlandığı ortamlarda yüzmek çok önemlidir. Düzenli olarak temizlenmeyen bir havuz annenin ve bebeğin sağlığını tehdit eder.

Hareket kabiliyeti artar

Gebeliğin özellikle son aylarında anneler aldıkları kilolardan dolayı hareket etmekte güçlük çeker. Ancak aynı şey su içinde geçerli değildir. Anne su içindeyken vücudunu kaldırma kuvvetinin yardımıyla çok daha iyi hareket ettirir.

Doğuma yardım eder

Düzenli olarak en az yarım saat yüzen bir anne aynı zamanda kendini doğuma hazırlar. Anne yüzerek bacaklarını, kalçasını ve pelvisi hareket ettirir ve bu da normal doğum sırasında bir hayli işe yarar.

Kramplara son

Anne adayı değişen hormonel yapının yanı sıra vitamin eksikliği ve alınan kiloların etkisiyle sık sık kramp sorunu yaşar. Yüzme eylemi ise bu sorunları en aza indirir.

Psikolojinize iyi gelir

Anne adayı için gebelik heyecanlı olduğu kadar stresli bir süreçtir. Anne adayı yüzerek stresinden de bir hayli uzaklaşır.

Bel ağrısına son

Gebelerin büyük bölümü doğuma kadar bel ağrısı çeker. Bel ağrılarından kurtulmanın en etkili yolu ise yüzmektir.

Aman dikkat!

Yüzmeye başlamadan önce mutlaka uzmanınızla görüşmelisiniz. Doktorlar erken doğum ve farklı riskleri bulunan anne adayların spor yapmalarına çoğu zaman izin vermez. Bu nedenle doktorunuzla görüştükten sonra yüzmeye başlamanız önemli.