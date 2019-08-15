Hamilelikte ayak şişmesi neden olur? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl önlenir? Hamilelikte ayak şişmesi tedavisi Hamilelikte ayak şişmesi

Hamilelik sürecinde vücutta artan sıvı alışverişi ayak şişmesinin en önemli nedenidir. Artan sıvı miktarı nedeniyle dokularda şişmeler meydana gelir. Şişmiş olan bölgeye dokunulduğu zaman hafif içe göçtüğü görülür. Genellikle hamilelik sürecinde çok fazla ayakta kalan ve çalışan kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Hamilelikte görülen şişliğin bir başka nedeni de beslenme bozukluğu ve yetersizliğidir. Vücudun yeterince protein almaması da ayak ve bileklerin şişmesine neden olur. Protein eksikliğine bağlı olarak görülen şişmeler genellikle yüz ve göz kapaklarında görülse de ayak ve bileklerde de görülür.

GEBELİKTE AYAK ŞİŞMESİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Birçok nedene bağlı olarak otaya çıkan ödemler ufak tedbirlerle engellenebilir. Ayak ve ayak bileklerinde şişlik olan gebe kadınlar aşağıda yazacağımız egzersizleri ve uyarıları dikkate alarak ayaklarındaki ödemlerinde kurtulabilir.

Hamilelik sürecinde ayakta fazla kalmamaya özen gösterin.

Ayak ve ayak bileğiniz şişmiş ise asla bacak bacak üstüne atmayın. Kasların zedelenmesine neden olur.

Sıcak ve nemli havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterin.

Rahat ayakkabılar ve hamilelik için geliştirilen çoraplarda şişik tedavisinde yardımcı bir rol oynar.

Her gün mutlaka iki litre su tüketin.

Mümkünse yüzün. Yüzme sporu vücuttaki kasların belirli bir disiplin içerisinde çalışmasına yardımcı olur.

Çok tuzlu yiyeceklerden kaçının. Tuzu dengede tutun.

Ayak bileklerinize dairesel hareketler çizerek egzersiz yaptırın.