0553 313 94 23

Hamilelikte ayak şişmesi neden olur? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl önlenir? Hamilelikte ayak şişmesi tedavisi Hamilelikte ayak şişmesi

Hamilelik sürecinde, vücutta meydana gelen hormanal ve biyolojik değişimler nedeniyle birçok problem oluşabilir. Bu problemlerin en başında ise ayak şişmesi gelir. Peki ayak şişmesi neden olur ve nasıl önlenir? Detaylar haberimizde.

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:46
Hamilelikte ayak şişmesi neden olur? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl önlenir? Hamilelikte ayak şişmesi tedavisi Hamilelikte ayak şişmesi

Hamilelik sürecinde vücutta artan sıvı alışverişi ayak şişmesinin en önemli nedenidir. Artan sıvı miktarı nedeniyle dokularda şişmeler meydana gelir. Şişmiş olan bölgeye dokunulduğu zaman hafif içe göçtüğü görülür. Genellikle hamilelik sürecinde çok fazla ayakta kalan ve çalışan kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Hamilelikte görülen şişliğin bir başka nedeni de beslenme bozukluğu ve yetersizliğidir. Vücudun yeterince protein almaması da ayak ve bileklerin şişmesine neden olur. Protein eksikliğine bağlı olarak görülen şişmeler genellikle yüz ve göz kapaklarında görülse de ayak ve bileklerde de görülür.

GEBELİKTE AYAK ŞİŞMESİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Birçok nedene bağlı olarak otaya çıkan ödemler ufak tedbirlerle engellenebilir. Ayak ve ayak bileklerinde şişlik olan gebe kadınlar aşağıda yazacağımız egzersizleri ve uyarıları dikkate alarak ayaklarındaki ödemlerinde kurtulabilir.

Hamilelik sürecinde ayakta fazla kalmamaya özen gösterin.

Ayak ve ayak bileğiniz şişmiş ise asla bacak bacak üstüne atmayın. Kasların zedelenmesine neden olur.

Sıcak ve nemli havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterin.

Rahat ayakkabılar ve hamilelik için geliştirilen çoraplarda şişik tedavisinde yardımcı bir rol oynar.

Her gün mutlaka iki litre su tüketin.

Mümkünse yüzün. Yüzme sporu vücuttaki kasların belirli bir disiplin içerisinde çalışmasına yardımcı olur.

Çok tuzlu yiyeceklerden kaçının. Tuzu dengede tutun.

Ayak bileklerinize dairesel hareketler çizerek egzersiz yaptırın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:46
  1. Hamilelik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
    1. Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor..
    2. Galatasaray Doğa Sigorta sezonu açtı
    3. Dışişleri’nden Mescid-i Aksa açıklaması
    4. UEFA Avrupa Ligi: Evkur Yeni..
    5. Çin'de heyelan: 7 ölü
    6. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı..
    7. Yeni Malatyaspor- Partizan maçından..
    8. Şarkıcı Devran Çağlar hayatını kaybetti
    9. İtalya devi Roma'ya ikinci Türk! İmza..
    10. Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa..
    11. Bayburt’ta orman yangını
    12. İmran Han: Keşmir ikinci Srebrenitsa..
    13. İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere..
    14. Devran Çağlar hayatını kaybetti
    15. Şehit diplomatın gazi eşi hayatını..
    16. Serdar Ortaç’ın skandal sözlerine sert..
    17. Terör şehidi Makbule Vural’ın kanı..
    18. Hatayspor'da Altınordu maçı hazırlıkları
    19. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli..
    20. Balıkesir'de hafif ticari aracın..
    21. Isparta’da damat dehşeti: 3 ölü
    22. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Kamu..
    23. İsrail askerleri Mescid-i Aksa’da 2..
    24. Hekimhan’da çıkan yangında 50..
    25. Filenin Sultanları, Gloria Cup’a..
    26. Trabzonspor-Sparta Prag
    27. Hamilelikte ayak şişmesi neden olur?..
    28. Antalya'dan çıkıp Polonya'ya ihraç..
    29. Rusya'dan açıklama geldi: Bulunan..
    30. “ABD’ye bizden daha saygılısı yok”
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti