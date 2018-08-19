Hamilelikte ayak şişmesi nasıl önlenir?

Hamilelik sırasında vücut, gelişmekte olan bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık% 50 daha fazla kan ve vücut sıvısı üretir. Hamilelikte ayak Şişmesi, bu fazla kan ve sıvıdan kaynaklanan gebeliğin normal bir sürecidir. Ödem olarak da bilinen şişme, eller, yüz, bacaklar, ayak bilekleri ve ayaklarda görülür. Gebelikte ayak şişmesi morarma ile beraber bir çok anne adayının yakındığı önemli bir sorundur.

Gebelik süreci boyunca vücutta normal zamanlara göre daha fazla sıvı tutulması, vücudu yumuşatmak için gereklidir, bu yumuşaklık da bebek geliştikçe genişlemesini sağlar. Hamilelikte ekstra sıvı ayrıca pelvik eklemlerin ve dokuların doğum için açılmasına yardımcı olur. Fazladan sıvı gebelik sırasında kadınların kazandıkları ağırlığın yaklaşık% 25’ini oluşturur. Hamilelikte ayak şişmesi durumu da bu fizyolojik sürecin bir parçasıdır.

Ayaklarda şişme, hamilelik sırasında beşinci ay civarında fark edilir ve üçüncü trimesterdeyken yani hamilelikte 25.hafta dan sonra ayak şişmesi belirgin hala gelebilir.

Aşağıdaki faktörler hamilelikte ayak şişmesini de etkileyebilir:

Sıcaklık

Uzun süre ayakta kalma

Düşük potasyum alımı

Yüksek düzeyde kafein tüketimi

Yüksek düzeyde sodyum tüketimi

Hamilelik sırasında ayaklarda hafif şişme beklenen bir durumdur. Ancak görülen ani şişme morarma şeklinde oluyorsa preeklampsi belirtisi olabilir . Herhangi bir ani şişme durumunda mutlaka sağlık uzmanınıza başvurmanız gerekmektedir. Preklampsi durumunda hem anne de hemde bebekte beklenmeyen sağlık problemleri gelişebilir.

HAMİLELİK SIRASINDA AYAK ŞİŞMESİNE NASIL ÖNLENEBİLİR, NE İYİ GELİR?

Hamilelikte ayak şişmesini önlemek için, muz gibi potasyum açısından yüksek yiyecekleri yemek ve kafeinden kaçınmak mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

İşte gebelik süresince ayaklarda şişmeyi azaltmak için bazı yararlı ipuçları:

Uzun süre ayakta durmaktan kaçının.

Sıcak olduğunda açık havada geçirilecek zamanı en aza indirin.

Ayaklarınızı kaldırarak dinlenin.

Mümkünse yüksek topuklardan kaçınarak rahat ayakkabı giyin.

Bileklerinizin veya ayak bileğinizin etrafında sıkı giysiler kullanmaktan kaçının.

Dinlenin veya sıcak olmayan havuzda yüzün.

Şişmiş bölgelerde soğuk kompresler kullanın.

Sodyum (tuz) alımını en aza indirin ve yemeklere ilave tuz eklemekten kaçının.

SOĞUK SU UYGULAMASI

Hamilelikte ayak şişliği durumunda bazı uzmanlar soğuk su uygulamasını önerebilmektedir. Bu uygulama bazı anne adaylarını rahatlatsa da bazılarında yararlı etki göstermemiştir. Bilimsel ve geçerli bir tedavi yöntemi değildir ancak uygulanabilir.

TUZLU SU

Tuzlu su uygulaması hamilelikte de yanlış bir uygulamadır. Bilimsel geçerliliği olmayan ve uzmanlar tarafından önerilmeyen bu yöntemin uygulanması fayda yerine zarar getirebilmektedir. Bundan dolayı gebelik süresince uygulanması doğru bir yaklaşım değildir. En doğru yaklaşım yukarıda bahsedilen öneriler dahilinde hareket etmek ve morarma durumunda hekime görünmektir.