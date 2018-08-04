Hamilelikte ayak ağrısı neden olur?

Ayak ve bacak ağrıları genel olarak hamileliğin 24. haftasından itibaren başlar.

Bebek, anne karnında büyümeye başladıkça, annenin dolaşım ve sindirim sisteminde basınç meydana gelmesi muhtemeldir.

Bu basınçtan kaynaklanan ağrılar oluşur.

Gebelerin vücutlarında kalsiyum, potasyum ve magnezyum oranı, bebeğin anne karnındaki beslenmesine ve gelişmesine bağlı olarak değişir.

Bu da gebenin vücut direncinde değişiklikler meydana getirir. Hamilelikte kilo alımı olacağından dolayı da ağrılar meydana gelebilir.

Peki, anne adayları bu ağrıları gidermek ve azaltmak için neler yapmalı?

Ayakta fazla durmamaya çalışmalıdırlar.

Oturdukları zaman ayaklarını yüksekte tutmaya çalışmalı; yastık ve benzeri şeylerle destek almalılar.

Bacak bacak üstüne atmamalılar ve bu pozisyonda uzun süreli durmamalılar.

Doktorlarına danışarak, kendilerini fazla yormayacak şekilde verilen kasları açma-germe egzersizlerini yatmadan önce düzenli olarak yapmalılar.

Anne adaylarında varis varsa ağrıları daha çok sıklaşabilir. Bu nedenle mümkünse varis tedavisi uygulamalı veya varis çorabı giyilmeli.

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum oranında azalmalar meydana geleceği için doktor kontrolünde takviyeler alınmalı.

Anne adaylarının topuklu ayakkabıdan uzak durmaları son derece önemlidir ve ayakkabı yükseklikleri 1-2 cm şeklinde olmalıdır.

Hamilelerin, ayak ve bacaklarında kramplar meydana geliyor ise, sıcak bir havlu ile ayak ve bacaklarına kompres yapabilirler.

Ayak ve bacak ağrılarına gidermek için eşlerinden masaj yardımı alabilirler.

Özellikle, ayak ve bacak kaslarındaki ağrıların azaltılması için masa başında çalışan hamilelerin saat başı pozisyonlarını değiştirmeleri gerekir.

Biten günün ardından devam eden ayak ve bacak ağrılarını gidermek için hamilelerin yatmadan önce duş almaları tavsiye edilir.

Bu onlar için ağrılarının azaltılmasına iyi gelecektir.

UYARI!

Bütün bu önlemlere rağmen ayak ve bacaklarda şiddetli ağrılar söz konusuysa hamilelerin bu konuda doktorlarını bilgilendirmeleri gerekir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.