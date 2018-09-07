Hamilelik sürecine dair bilmeniz gereken 10 önemli bilgi

1. BEBEKLER ANNE KARNINDAYKEN KENDİ YAPTIĞI İDRARI İÇER

Gebeliğin 10. Haftasında bebeğinizin böbrekleri idrar üretmeye başlar. Bu idrar bebeğin içinde yüzdüğü amniyos sıvısına boşaltılır. Çıkarılan bu sıvı gene bebeğiniz tarafından yutulur ve yeniden idrar olarak çıkartılır. Bebeğin gelişimi için oldukça önem teşkil bu durum, amniyos sıvısının devamlılığını sağlar. Ancak bebeğinizin idrarı yetişkinlerin idrarı ile aynı değildir. Bebeğin böbrekleri atık maddeleri vücuttan atma işlemini henüz yapamaz. Bu sebeple de bebeğin idrarı bakteri ya da zararlı atık içermez.

2. BEBEKLERİN KUYRUĞU VARDIR

Bebeklerin gebeliğin 10. Haftasında kuyruğu vardır. Bu kuyruk 10. Gebelik haftasında düzleşir ve görünmez hale gelir.

3. BEBEĞİNİZ YEDİĞİ BESİNLERİN TADINI ALABİLİR

Bebeklerin anne karnında ilk gelişen duyusu tat alma duyusudur. Hamileliğin 12. haftasında tat alma duyusu gelişir ve bu gelişim 28. haftada tamamlanır. Bebeğin içerisinde yüzdüğü sıvı yani amnios sıvısı, anne adayının tükettiği besinlerle değişebilen bir sıvıdır. Bebek de bu sıvının tadını alabilir. Ve tadındaki farklılıkları fark edebilir. Bebeklerin hafızası da anne karnındayken depolanmaya başlamıştır. Yetişkin bir insan, annesinin gebelikte sık sık yediği bir meyveyi ya da besini, doğduktan sonra favori besini haline getirebilir.

4. BEBEĞİN GÖZLERİ ANNE KARNINDAYKEN BALIK GİBİ YAN TARAFTA BULUNUR

Bebeğin gözleri anne karnındayken balık gibi iki yan tarafta bulunur. Bu gözler gebelik haftaları ilerledikçe normale döner.

Bebeğin gözleri anne karnındayken yan taraflarda bulunur. Gebelik haftaları ilerledikçe orta hatlara yaklaşır ve normal bir hal alır.

5. GEBELİKTE VÜCUT ANNEYİ YÖNLENDİRİR

Gebe bir kadının vücudu, kendine faydalı ya da zararlı şeyleri bilir ve anneyi buna göre yönlendirir.

Hamile olduğunuzda bazı besinleri aşerdiğinizi ya da gebelikten önce çok sevdiğiniz ama gebelik döneminde tiksindiğiniz şeyleri fark edebilirsiniz. Örnek olarak, birçok anne adayı gebelikten önce sigara tiryakisi olsa da gebelik döneminde sigara dumanından tiksinir ve midesi bulanır. Bu vücudun bebeği korumak için verdiği bir tepkidir. Bebeğin zararlı maddelerden korunması için annenin bu gibi şeylerden tiksinmesini sağlar. Örnek olarak anne adayı gebelikten önce hiç meyve yemiyorsa, hamilelikte meyve aşerdiğini fark edebilir. Bu da gene vücudun bebek için ihtiyaçları karşılamasına yönelik bir tavrıdır.

6. GEBELİK DÖNEMİNDE ANNE ADAYLARINI KAN MİKTARI ARTAR

Gebelik döneminde vücut hem bebeğinin hem de annenin ihtiyaçlarını karşılamak için metabolizmasını hızlandırır. Bu sayede de kan miktarı artar. Anne adaylarının gebelik döneminde yanaklarının pembe olması ciltlerinin parlamasının, güzelleşmelerinin sebebi budur.

7. BEBEĞİNİZİN KAN MİKTARI HENÜZ ARNE KARNINDAYKEN OLUŞUR

Gebeliğin 13. haftasında anne karnındaki bebeğin parmak izleri oluşur. Yani bebeğiniz gebeliğin 13. haftasında bile bir birey.

8. GEBELİKTE ANNE ADAYLARI DAHA SIK TUVALETE ÇIKMA İHTİYACI DUYAR

Gebelik döneminde sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı bebeğin idrar torbasına baskı yapmasından kaynaklanmaktadır.

Bebek, rahim içerisinde büyür. Bebek büyüdükçe rahim de büyür. Rahim ve mesane yani idrar torbası oldukça yakın konumda bulunur. Bu sebeple bebek büyüdükçe idrar torbasına baskı yapar ve bu yüzden sık sık tuvalet ihtiyacı duyarsınız.

9. BEBEĞİNİZ ANNE KARNINDA SİZİ DUYABİLİR, SESİNİZİ TANIYABİLİR

Bebeğinizin işitme duyuları 28. gebelik haftasında tamamlanmış olur. Bu haftadan itibaren sizin sesinize tepkiler verebilir, sizi duyabilir. Bu sebeple bebeğinize masallar okumanız, hikâyeler anlatmanız bebeğinizin sesinizi tanıması için oldukça önemlidir. Bebeğiniz ona seslendiğinizi anlıyor.

10. BEBEĞİNİZ ANNE KARNINDA HIÇKIRIYOR

Anne karnındaki bebekler doğumdan sonra nefes alabilmek için, nefes alıp veriyormuş gibi pratik yapar. Bu sebeple de çoğu zaman hıçkırığa kapılabilirler.