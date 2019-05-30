Hamilelik döneminde yaşanan bit sorunundan kurtulmak mümkün mü?

Bit insan kanı ile beslenen kanatsız böceklere verilen isimdir. Bitler kısa sürede çoğalıp, yayılan bir sorundur. Bit toplu taşıma araçlarından, kuaförlere kadar birçok ortamdan kolayca bulaşabilir. Genellikle okullarda yayılan ve çocukların kabusu olan bit sorununa yetişkinler de maruz kalır.

Endişe yaşanıyor

Çocukluk döneminde yaşanan bitlenme genellikle ebeveynleri kaygılandırsa da çocuk bu durumdan çoğu zaman psikolojik olarak etkilenmez. Yetişkinlerin yaşadığı bit sorunu ise birçok kişinin sinirlerini yıpratır. Kaşınmanın yanı sıra bir başkasına bulaştırırım endişe bireyleri olumsuz etkiler.

Bit soru bazen hamilelerin de kabusu olabilir. Bu problem özellikle gebelerin kullanacağı ürünleri doğrudan ilgilendiriyor. Peki, hamileler hem hızlıca hem de bebeklerine zarar vermeden bit sorunundan kurtulabilir mi?

Eczaneden temin edebilirsiniz

Öncelikle piyasada gebelerin de kullanabileceği bit şampuanları mevcut. Arzu ederseniz bu şampuanla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Ancak sorundan hızlıca kurtulmak istiyorsanız; bu şampuanın yanı sıra doğal yöntemlere de başvurmanız gerekebilir.

Söz konusu şampuanla saçlarınızı yıkadığınızda tüm bitlerden kurtulmanız mümkün olmayacaktır. Bunun için gün aşırı saçlarınıza hint yağı ile lavanta yağını sürüp yaklaşık 1 saat bekletebilirsiniz. Bu aşamada saçınıza bone takmanız önemli. Özellikle hint yağı ağır kokusuyla bitleri boğar.

Mayonezin bilinmeyen özelliği

Hint yağı ve lavanta yağı son derece etkili olsa da bazen bu tip esansiyel yağlar gebelerde mide bulantısına neden olabiliyor. Böyle bir sorununuz var ise birkaç avuç mayonezle saçlarınıza masaj yapıp üzerine de bir bone geçirin. 2 saat beklettikten sonra boneyi atıp saçlarınızı güzelce yıkayabilirsiniz.

Taramak önemli

Hangi yöntemi denerseniz deneyin saçlarınızı yıkadıktan sonra mutlaka onları ince dişli tarak yardımıyla tarayın.

Şimdiden geçmiş olsun.