Hamilelik döneminde yalnızca anne değil baba da aşeriyor!Peki, ama nasıl?

Hamilelik süreci kadınlar için özel olduğu gibi baba adayları için de son derece kıymetlidir. Anne adayının yaşadığı psikolojik ve fiziksel değişimler bazı babaları da farkında olmadan etkiler. Babalar eşleri gibi hamilelik semptomları gösteriyorsa bu duruma couvade sendromu ismi veriliyor. Couvade sendromu yaşayan baba adayında hem fiziksel hem de duygusal farklılıklar yaşanmaya başlar.

Aşeren babalar var!

Yapılan araştırmalar baba adaylarının yüzde 25'inde couvade sendromunun yaşandığını ortala koymuştur. Baba adayları eşlerinin yaşadığı değişimden fazlasıyla etkilenir ve onların yaşadıkları tepkilerin benzerlerini sergiler. Genellikle baba adayı hamile eşinin yaşadığı bulantı, kusma, kilo alma, aşerme, yorgunluk, duygusallık ve bacak kramplarının birçoğunu yaşar.

Peki, babalar eşlerinin bu durumlarının neden etkilenir?

Baba adayının davranışı dışardan bakıldığında garip görünse de bu durumun altında bilimsel bir sebep yatıyor. Yapılan araştırmalar gebelerin etraflarına kimyasal salgılar yaydığını ve bazı eşlerin bu sinyalleri algıladığını ispatlamıştır. Kısacası baba adayı dikkat çekmek için değil eşinin yaydığı kimyasal sinyalleri çektiği için bu durumu yaşar.

Duygusal eşler daha çok etkileniyor

Yapılan çalışmalar duygusal, eşine karşı son derece hassas olan baba adaylarının couvade sendromu yaşama ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.