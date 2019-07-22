Hamilelik çatlaklarından kurtulmak mümkün mü?

Gebelik bir kadının vücudunda hem kalıcı hem de geçici değişimlere yol açar. Hormonel yapı doğumdan sonra değişse de gebelik boyunca meydana gelen çatlaklar çoğu kadında ömür boyu kalıyor. Peki, hamilelik çatlaklarının oluşması engellenebilir mi?

Büyük değişim

Dünyadaki en güzel ve zahmetli yolculuktur annelik. Bu öyle bir yolculuktur ki her kilometresinde yepyeni şeylerle karşılaşırsınız. Annelik, fetüsün hissedilmesiyle yoğun bir heyecanla başlar. Anne adayı karnında taşıdığı bebek için tüm yaşam şeklini değiştirmeye hazırdır. Evladı için yediğine, içtiğine hatta attığı adıma kadar her şeyi değiştirir. 9 aylık süreçte bebek anne karnında büyürken, kadınlar hem fiziksel hem de psikolojik değişimler yaşarlar. Hormonel yapının değişmesi stres seviyesini değiştirebildiği gibi ömür boyu taşınacak çatlaklara da yol açabilir.

Önlemler alabilirsiniz

Hamilelik çatlakları değişen hormonel dengenin yanı sıra vücut yapısı ve alınan kiloların da etkisiyle meydana çıkar. Bu nedenle yaşamınız boyunca vücudunuzda derin çatlaklar taşımak istemiyorsanız; hamileliğinizi öğrenir öğrenmez bu konuda önlemler almanız son derece önemli olacaktır.

Cildinizi nemlendirir

Gebeliğinizi öğrenir öğrenmez çatlakların oluşabileceği bölgelere yani göğüs, kalça ve karnınızı her gün nemlendirmeniz gerekiyor. Bunun için eczanelerden satın alabileceğiniz çatlak önleyici kremleri kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz kendi çatlak karşıtı yağınızı da hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağı, jojbo yağı ve tatlı badem yağını karıştırıp söz konusu bölgelere sürebilirsiniz.

Su tüketimi önemli

Sağlıklı bir beden için her gün en az 2.5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Hamilelik döneminde bu rakam 3 litreye kadar çıkabilir. Düzenli su tüketimi cildin nemini koruduğu için çatlaklarla karşılaşma ihtimaliniz de bir hayli düşer.

Aman dikkat!

Cildinizi nemlendirmeniz ve su tüketimine dikkat etmeniz elbette çok önemli. Ama hamilelik boyunca aldığınız kilolar da çatlakların oluşmasına sebep olur. Bu nedenle gebelik sırasında aşırı kilo almaktan kaçınmanız önemli. Bunun için dikkatli beslenmenizi tavsiye ederiz.

Spor önemli

Spor yapmak hem sizin hem de karnınızdaki bebeğiniz için çok önemli. Spor yapmak kaslarınızı rahatlatacağı için cildinizde derin çatlakların oluşmasını da engelleyecektir.

Beslenmenize dikkat edin

Cildinizde derin çatlakların oluşmasını istemiyorsanız C ve E vitamini yönünden zengin gıdaları tüketmeye özen gösterin.