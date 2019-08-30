0553 313 94 23

Hamilelere fındık tavsiyesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:39
Hamilelere fındık tavsiyesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Kaptı, hamilelerin folik asidi dışarıdan takviye olarak almasının yanında çiğ fındık gibi folik asit içeren besinlerinden tüketmesinin bebeğin zekâsı açısından önemli olduğunu söyledi.


Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Kaptı, anne adaylarının her gün düzenli olarak bir avuç fındık tüketmeleri durumunda folik asit ihtiyacının beşte birini doğal yollarla karşılayabileceklerini belirtti. Kaptı, “Fındık kalsiyum, potasyum ve magnezyum mineralleri içerdiğinden dolayı kan basıncını düzenleyici etki gösterir. Fındığın içerdiği Omega-3 yağ asitleri ile bebeğin beyin gelişimini desteklemek mümkündür” diye konuştu.



Marul ve ıspanakta tüketilebilir


Gebelik döneminde anne adayının ihtiyacı olan enerjinin de düzenli fındık tüketimiyle desteklenebileceğini söyleyen Dr. Kaptı, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Fındık, doğal bir folik asit kaynağıdır. Bu kadar zengin içeriği olan fındığı gebelik açısından ele alacak olursak folik asit zaten gebelik planıyla anne adaylarına takviyesi önerilen bir vitamindir. Folik asit eksikliğinde bebekte nöral tüp defekti adıyla anılan sinir sistemi hastalıklarına sebep olur. Bu nedenle folik asidin dışarıdan takviye olarak alınmasının yanında folik asit içeren fındık, marul, ıspanak, karaciğer ve böbrek gibi besinlerinden de tüketilmesi bebeğin zekâ gelişimi açısından çok önemlidir."



Kabızlığın doğal ilacı


Gebelikte en sık rastlanan sorunlardan birisi olan kabızlığı doğal yolla önlemek için de fındık tüketmenin faydalı olacağını söyleyen Opr. Dr. Derya Kaptı, “Fındığın bitkisel posa içeriği yüksek olduğu için günde bir avuç fındık, hamilelikte kabızlık sorununun ortaya çıkmasını engeller. Kalsiyum ve magnezyum eksikliğinden ileri gelen kas ağrıları ve kramplar için bu minerallerin deposu olan çiğ fındık oldukça faydalıdır. Fındık, sayısız faydası olan değerli bir besindir. Ancak kesinlikle yeterli ve kontrollü olarak tüketilmelidir. Günde bir avuçtan fazla tüketilen fındık, kilo alımına ve kan değerlerinde bazı sorunlara sebep olabilir. Gebelik döneminde fındık tüketecek olanların kavrulmuş, tuzlu, yağlı fındıklar yerine çiğ fındık tüketmeleri çok daha sağlıklı bir seçim olur” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle polis amirinin yerleri değişti
    1. Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle..
    2. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    3. 12 Dev Adam belli oldu
    4. Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet..
    5. Talas’ta 30 Ağustos Konseri
    6. Denizli'de tüfekle öldürülen genç..
    7. Harran’da Gastronomi Merkezi ve..
    8. Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
    9. Dumanları erken fark edince... Facia..
    10. MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç...
    11. Üç tekerlekli motosiklette oynayarak..
    12. Biga’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    13. Çorum’da 30 Ağustos coşkusu
    14. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12..
    15. Şamil Tayyar'dan çok sert sözler!..
    16. "Muhammed Elneny için kulübü ve..
    17. Başakşehir yeni transferini açıkladı
    18. Avrupa’da skandal karar! İslam okuluna..
    19. Lübnan'dan "İran tankerinden bize..
    20. Serbest piyasada fındık fiyatı düşmeye..
    21. Bakan Çavuşoğlu: “Ruslar, rejimin..
    22. "Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    23. Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki..
    24. Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat..
    25. 30 Ağustos Zafer Bayramı Çayırova’da..
    26. Şüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktı
    27. Emre Kongar, İzmitliler’le buluştu
    28. İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa..
    29. 2019 emekli maaşı ne kadar oldu?..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahmet..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak