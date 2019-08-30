Hamilelere fındık tavsiyesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Kaptı, hamilelerin folik asidi dışarıdan takviye olarak almasının yanında çiğ fındık gibi folik asit içeren besinlerinden tüketmesinin bebeğin zekâsı açısından önemli olduğunu söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Kaptı, anne adaylarının her gün düzenli olarak bir avuç fındık tüketmeleri durumunda folik asit ihtiyacının beşte birini doğal yollarla karşılayabileceklerini belirtti. Kaptı, “Fındık kalsiyum, potasyum ve magnezyum mineralleri içerdiğinden dolayı kan basıncını düzenleyici etki gösterir. Fındığın içerdiği Omega-3 yağ asitleri ile bebeğin beyin gelişimini desteklemek mümkündür” diye konuştu.

Marul ve ıspanakta tüketilebilir

Gebelik döneminde anne adayının ihtiyacı olan enerjinin de düzenli fındık tüketimiyle desteklenebileceğini söyleyen Dr. Kaptı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fındık, doğal bir folik asit kaynağıdır. Bu kadar zengin içeriği olan fındığı gebelik açısından ele alacak olursak folik asit zaten gebelik planıyla anne adaylarına takviyesi önerilen bir vitamindir. Folik asit eksikliğinde bebekte nöral tüp defekti adıyla anılan sinir sistemi hastalıklarına sebep olur. Bu nedenle folik asidin dışarıdan takviye olarak alınmasının yanında folik asit içeren fındık, marul, ıspanak, karaciğer ve böbrek gibi besinlerinden de tüketilmesi bebeğin zekâ gelişimi açısından çok önemlidir."

Kabızlığın doğal ilacı

Gebelikte en sık rastlanan sorunlardan birisi olan kabızlığı doğal yolla önlemek için de fındık tüketmenin faydalı olacağını söyleyen Opr. Dr. Derya Kaptı, “Fındığın bitkisel posa içeriği yüksek olduğu için günde bir avuç fındık, hamilelikte kabızlık sorununun ortaya çıkmasını engeller. Kalsiyum ve magnezyum eksikliğinden ileri gelen kas ağrıları ve kramplar için bu minerallerin deposu olan çiğ fındık oldukça faydalıdır. Fındık, sayısız faydası olan değerli bir besindir. Ancak kesinlikle yeterli ve kontrollü olarak tüketilmelidir. Günde bir avuçtan fazla tüketilen fındık, kilo alımına ve kan değerlerinde bazı sorunlara sebep olabilir. Gebelik döneminde fındık tüketecek olanların kavrulmuş, tuzlu, yağlı fındıklar yerine çiğ fındık tüketmeleri çok daha sağlıklı bir seçim olur” diye konuştu.