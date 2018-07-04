Hamileler spor yapabilir mi?

Öncelikle hamilelik döneminde spor yapmak çok yararlıdır. Yine de önce doktora danışmalı ve hangi sporları yapmanızda sakınca olmadığını öğrenmelisiniz. Genellikle hamileliğin üçüncü ayının bitiminden sonra önerilen egzersiz ve spor, hamile kadınların bel ve sırt ağrılarını azaltmada etkilidir.

Ayrıca hamilelikte yapılan spor, uyku sorununu da büyük ölçüde çözer. Anne adayının fiziksel ve psikolojik açıdan kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan spor, gebelik sırasındaki duruş bozukluklarını da azaltır.

Aynı zamanda normal doğumu kolaylaştırıcı bir etkisi de olan spor, sancıları da azaltır ve doğum sonrasında vücudun daha kolay toparlanmasını sağlar. Ayrıca hamilelikte yapılan sporun, ödem azaltma etkisi de vardır.

Bilinmesi gereken bir diğer nokta da hamilelikte yapılan egzersizin düzenli olması gerektiğidir. Ara vermek ya da rutini bozmak, yarar sağlamayacağı gibi zararlı da olabilir. Bu nedenle de haftada üç gün yani iki günde bir düzenli spor yapılması gerekir. Ancak amacınız, kilo vermek olmamalıdır. Çünkü hamilelik döneminde amaç kilo almak ya da vermek değildir.

Ayrıca hamilelikte yapılan egzersizler ya da sporlar, 20 ya da 30 dakika arasında değişir. Daha fazlası bitkinliğe, çarpıntıya, aşırı terlemeye neden olur. Önemli olan vücudu rahatlatmaktır. Bu nedenle vücut fazla zorlanmamalıdır. Bir de egzersize başlanmadan önce beş dakikalık ısınma hareketi süresi olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca egzersize son verilirken de yavaş yavaş bırakılmalıdır.

Hamilelikte yapılabilecek en uygun sporlar arasında yürüyüş vardır. Çünkü yürüyüş, hem risksiz hem de kolay bir spordur. Yavaş ya da hafif hızlı tempoda yürümenin zararı olmaz. Yavaş tempoda koşu da hamilelik döneminde önerilen sporlar arasında yer alır ancak koşmak, yürümeye göre risklidir.

Özellikle doğuma yaklaşıldığı son aylarda koşmak uygun olmaz, takılıp düşme riski de vardır. Ancak yüzme, risksiz ve yararlı sporlardan biridir. Özellikle doktorların çoğu da hamile kadınlara yüzme sporunu önerir.

Düşme riski barındıran sporlardan hamilelikte kaçınılmalıdır. Basketbol, tenis ya da voleybol gibi karın bölgesine topun çarpma riski bulunan sporlar da yapılmamalıdır.

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