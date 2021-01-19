Pek çok ülke gibi Türkiye’de de koronavirüs aşı çalışmaları sürüyor. Kısa sürede 800 bini aşkın sağlık çalışanını aşılayan Türkiye, birinci aşama ikinci grup aşılama çalışmalarına başlıyor. Öncelikle sağlık çalışanları aşılandı ve sıra bakım evlerinde kalanlarla çalışanlarına geldi. Peki, kimlere aşı yapılmayacak? Hamileler korona aşısı olabilir mi?

Hamileler korona aşısını ne zaman yaptırmalı?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısıyla ilgili 15 kural belirledi. Söz konusu 15 adımda aşının nasıl, kime ne zaman uygulanacağı ifade edildi. Pandemi sürecinden en çok etkilenenler hiç kuşkusuz gebeler oldu. Anne adayları kendilerine korona aşısı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında bakanlığın belirlediği listede önemli bir bilgi yer alıyor.

Hamilelikte inaktif (SinoVac aşısı inaktif bir aşı) aşısının uygulamasına ilişkin veri bulunmuyor. Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilecek. Ancak gebeliğin ilk üç ayı aşının uygulanmaması tercih edilecek.