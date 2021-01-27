Hamileler korona aşısı yaptırsın mı? Hamileler aşısı yaptırabilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerikan ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüsü (koronavirüs) aşısına ilişkin uyarıda bulundu. DSÖ, hamilelerin güvenlik verileri eksik olduğu gerekçesiyle Moderna aşısını olmamaları gerektiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Moderna şirketinin geliştirdiği corona virüsü (koronavirüs) aşısının güvenlik verilerinin eksik olması nedeniyle hamilelerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada corona virüsüne karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı. DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.

Moderna aşısı koronaya ne kadar etkili?

Amerikalı firma Moderna'nın geliştirdiği mRNA-1273 aldı aşının etkinlik oranı yüzde 94,1 olarak açıklandı. Dört hafta arayla 2 doz halinde uygulanan aşının raf ömrü, eksi 20 derecelik bir buzlukta 6 ay, normal aşı buzdolabında ise 30 gün, oda sıcaklığında ise 12 saat.

Hamileler aşı olur mu?

Çin aşının inaktif olmasının bu konuda büyük avantaj olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, şu bilgileri verdi: “Üretilen Çin aşısı tıpkı grip aşısı gibi inaktif bir aşı. Biz şu anda hamile kadınlara grip aşısı öneriyoruz. Yapılmasında hiçbir sakınca yok. Hele ki COVID-19 salgınında özellikle yapılmasını istiyoruz çünkü COVID-19’la grip birleştiğinde çok daha ağır seyredebiliyor. Hamile kadınlar önceden grip aşısı olurlarsa hiç olmazsa gribal enfeksiyonlardan uzak kalabilirler.”