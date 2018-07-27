Hamile kadına darp! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor...
Muş'un Malazgirt ilçesinde, 8,5 aylık hamile gelinlerini darp ettikleri öne sürülen kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alınırken hamile kadının bebeğiyle hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.27 Temmuz 2018 Cuma 15:49
Muş'un Malazgirt ilçesinde, hamile gelinlerini darbettikleri öne sürülen kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı.
İddiaya göre, Akalın köyünde yaşayan Salih ve Türkan K, henüz belirlenemeyen nedenle 8,5 aylık hamile gelinleri Halise K'yi darbetti. Yaralanan gelin, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı.
Gelinin babası Behçet K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının hastanede bebeğiyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
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