Hamidiye suya bir zam daha! Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı
Hamidiye suya yapılan son zam vatandaşları çileden çıkardı. Temmuz ayında yüzde 16 zam yapılan suya yüzde 20 zam daha geldi. 19 litrelik damacananın son fiyatı 17,5 lira oldu.
Hamidiye suya Temmuz ayında yapılan yüzde 16'lık zammın ardından bir zam daha geldi. Hamidiye su yüzde 20 zamlanarak 17.50'ye yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) iştiraki olan Hamidiye suya zam geldi. Kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yönetim kurulu açıkladı. Temmuz ayında 12.5 TL olan 19 litrelik damacana fiyatı yüzde 16 zamlanarak 14,5 liraya yükselmişti.
Yapılan açıklamaya göre Hamidiye suya yüzde 20 zam geldi.
Hamidiye suyun mobil uygulamasında da yapılan zamlar sonucunda fiyatlar şu şekilde gücellendi:
Damacana Su 17,50 TL
15 lt cam şişe su 20.50 TL
5 lt pet şişe x 4 adet 26 TL
1,5 litre pet şişe x 12 adet 26 TL
0.50 lt pet şişe x 24 adet 26 TL
180 cc bardak su x 60 adet 26 TL