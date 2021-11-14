Hamidiye Su pislik içinde! Milyonları tedirgin eden görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Hamidiye AŞ'de kuyu suyu skandalının ardından şimdi de insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden görüntüler ortaya çıktı.

Hamidiye AŞ'nin Kemerburgaz'daki dolum tesislerinde vatandaşa ulaştırılan içme sularının doldurulduğu borularda bakımsızlıktan kanserojen madde asbest oluştuğu, vanaların ise su sızdırarak çamurlaşmaya neden olduğu görüldü.

Hamidiye suyunun kirletilmesinden rahatsız olan çalışanların durumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilettiği ancak İmamoğlu'nun bu konuda sessiz kaldığı iddia edildi.

Kaynak: Sabah