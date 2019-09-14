Hamdi Yılmaz: “Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkin”

TFF 1. Lig’in 4. haftasında B.B. Erzurumspor’u 1-0 yenen Keçiörengücü’nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Bugünkü maçın ilk yarısı başa baş geçti. İkinci yarı hatalarımızı düzelterek çok daha iyi bir futbol ile galip gelmesini bildik. Futbolcularım özveri ile oynadılar, hepsini tebrik ediyorum. Rakip takımın futbolcuları bu sahadan şikayet ettiklerini duydum. Biz 13 yıldır bu sahada oynuyoruz. Bu sahada biz kendimize çok büyük avantaj sağlamış olsaydık her sene bir lig çıkıp Süper Lig’e çıkardık. Bu stada Galatasaray geldi. Fatih Terim ile konuştuğumuzda kendisi sahanını çok iyi olduğu söyledi. Zemin zaten FIFA onaylı. Ne Galatasaray, ne Fatih Terim şikayet etti. Rakip takımın serzenişleri vardı daha önce. Erzurum çok soğuk olduğu ve takımların gelmek istemediğinden bahsediyorlardı. Geçen senede Türkiye Kupasında onları orada yendik ve eledik. Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkindir. Biz bu sahada oynamaya devam edeceğiz” dedi.