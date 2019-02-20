Hamdi Sedefçi kimdir? Hamdi Sedefçi hangi partiden aday oldu?

Hamdi Sedefçi BTP Edirne Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hamdi Sedefçi’nin kim olduğu araştırılıyor. 1989-1994, 1994-1999, 2004-2009, 2009-2014 dönemlerinde Edirne belediye başkanı olan Hamdi Sedefçi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Bağımız Türkiye Partisi’nden belediye başkan adayı oldu. Peki Hamdi Sedefçi kimdir? Hamdi Sedefçi nereli? Hamdi Sedefçi hangi görevlerde bulundu?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Edirne belediye meclis üyeleri listesi

Edirne Belediyesi'nin eski başkanlarından olan Sedefçi'nin belediye meclis üyesi kontenjan adayları Sami Çakırlar, Ferda Erdoğan ve Ali Osman Kaner oldu. Belediye meclis üyesi aday listesi ise sırasıyla Ümit Mıhlayanlar, Bülent Kahyacı, Mustafa Yüksel, Süleyman Sucu, Sinan Gazioğlu, İlknur Özdilek, Egemen Kurtdere, Taha Can Sayın, Gülseren Toktaş, İrfan Altay, Fehime Yenilmez, Selahattin Pınar, Zeynep İslatince, Nihat Kaya, İbrahim Adada, Ali Balkan, Elif Kukçu, Umut Canbazoğlu, Bilgin Deviren, Gülsüm Kaya, Ünal Uysal, Halil İbrahim Kazici, Seda Avcı, Ahmet Karabulut, Ender Çakan, Sedat Balcı, Ali Berk Kurtbil, Adil Haldun Erdönmez oldu.

Hamdi Sedefçi kimdir?

Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi 1950 yılında Edirne'de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Edirne'de tamamlayan Sedefçi 1976 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Edirne Belediye Başkanlığı'na seçilen Sedefçi, 1994 yılındaki seçimlerde de ikinci kez kazanarak bu görevine devam etti. 1999 yılındaki seçimi kaybeden Hamdi Sedefçi, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP'den üçüncü kez Belediye Başkanlığına seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerinde dördüncü kez Edirne Belediye Başkanlığı görevini kazanmıştır.