  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, o hamleyi nihayet yaptı! İşte ABD’ye uykularını kaçırtacak gelişme

Ve Gabar'dan büyük müjde geldi! Dikkat çeken "Berat Albayrak" detayı

Avrupa ülkesinin uykuları kaçtı: Türkiye o füze ile bizi vurabilir! Başkentimiz şu an füzenin menzilinde

Bunları yiyen yaşadı! İşte akciğerleri temizleyen 6 besin

Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller: Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 2,8 milyon artacak!

Kamala Harris parayı götürdü! Milyonlarca dolar topladı

İran, güzel haberi böyle duyurdu 'Arap kökenli vatandaşlara hakaret' dizinin yayını durduruldu

Rusya'dan Fransa'ya nota!

Eurofighter, F-35 derken ve açıklama geldi: Onları ikna ettim! Türkiye'ye savaş uçağı verecekler

Türkiye için ABD'den yardım istediler: Her şeyimizi kaybedebiliriz! Ankara'ya karşı bir şey yapın
Dünya Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması! Sunulan yeni teklifi reddettiler
Dünya

Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması! Sunulan yeni teklifi reddettiler

Yeniakit Publisher
2024-08-26 00:01:00 -
Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması! Sunulan yeni teklifi reddettiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını dile getiren Hamas hareketi, Mısır'ın başkenti Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifi kabul etmedi.

AA muhabirine konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, ara bulucu ülkeler olan Mısır ve Katar'ın Kahire'de bulunan Hamas heyetine yeni ateşkes teklifini ilettiğini söyledi.

HAMAS'TAN ATEŞKES SÖZLERİ

Hamas'ın 2 Temmuz'da ABD Başkanı Biden tarafından açıklanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğunu belirten yetkili, şunları ifade etti:

"Hamas, halkımızın en yüksek çıkarlarını gerçekleştirmek ve onlara yönelik saldırıyı durdurmak amacıyla üzerinde (2 Temmuz'da) mutabakata varılan hususları uygulamaya hazır olduğunu teyit etti."

HAMAS HEYETİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herhangi bir anlaşmanın kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini vurgulayan Hamas yetkilisi, Kahire'de kendilerine sunulan teklifin bunları içermediğini söyledi.

İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü dile getiren yetkili, Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirdi.

İSRAİL MÜZAKERE HEYETİ DE KAHİRE'DEN AYRILDI

Öte yandan, İsrail medyası da müzakereler için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye dönmek üzere buradan ayrıldığını yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan İsrail heyeti, ülkeye döndü.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin, Kahire’deki görüşmelerle ilgili olarak, "Bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı." ifadesine yer verildi.

Yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.

Kaynak: AA

Hamas, Türkiye'yi bilgilendirdi! ABD'ye tepki gösterildi
Hamas, Türkiye'yi bilgilendirdi! ABD'ye tepki gösterildi

Dünya

Hamas, Türkiye'yi bilgilendirdi! ABD'ye tepki gösterildi

Tarihin en şanlı, en şerefli savunmalarından birini yapan Hamas'la ilgili bütün ümmeti sevindiren haber geldi
Tarihin en şanlı, en şerefli savunmalarından birini yapan Hamas'la ilgili bütün ümmeti sevindiren haber geldi

Medya

Tarihin en şanlı, en şerefli savunmalarından birini yapan Hamas'la ilgili bütün ümmeti sevindiren haber geldi

Hamas şehit olduklarını duyurdu! Kahpe İsrail’den yeni suikast
Hamas şehit olduklarını duyurdu! Kahpe İsrail’den yeni suikast

Gündem

Hamas şehit olduklarını duyurdu! Kahpe İsrail’den yeni suikast

Dünya, İsrail sınavında! Hamas, o konuda Türkiye'yi bilgilendirdi
Dünya, İsrail sınavında! Hamas, o konuda Türkiye'yi bilgilendirdi

Medya

Dünya, İsrail sınavında! Hamas, o konuda Türkiye'yi bilgilendirdi

Hamas ile İslami Cihad, ateşkes için kırmızı çizgiyi açıkladılar
Hamas ile İslami Cihad, ateşkes için kırmızı çizgiyi açıkladılar

Dünya

Hamas ile İslami Cihad, ateşkes için kırmızı çizgiyi açıkladılar

ABD: "Hamas’ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var"
ABD: "Hamas’ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var"

Gündem

ABD: "Hamas’ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var"

Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği
Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği

Siyaset

Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23