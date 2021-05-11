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Dünya Hamas'tan yeni açıklama: Siyonistlere karşı geri adım atmayacağız
Dünya

Hamas'tan yeni açıklama: Siyonistlere karşı geri adım atmayacağız

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki grupların İsrail saldırılarına karşı cevap vermekten vazgeçmeyeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:12:00 -
Hamas'tan yeni açıklama: Siyonistlere karşı geri adım atmayacağız

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki grupların İsrail saldırılarına karşı cevap vermekten vazgeçmeyeceği belirtildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, halkın korunmasının yanı sıra işgal güçlerinin ihlalleri, Kudüs halkı ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin aleyhinde işlediği suçlar, Gazze'deki sivilleri, çocukları ve direniş mevzilerini hedef alması karşısında güçlü ve doğrudan yanıt verilmesi sorumluluğunu üzerine aldı" ifadeleri yer aldı.

Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak gerçekleştirdiği saldırılarla sivillerin evlerini hedef almasının, çocukları ve kadınları katletmesinin, vahşiliğinin ve suçlarının boyutunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

"İsrail karşısında uygulanan bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız" ifadesini kullanan Hamas Sözcüsü, İsrail'e daha fazla ileri gitmeme uyarısında bulundu.

 

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Yorumlar

Ufuk

Nereye kayboldu bizim bu iha lar siha lar s400 ler bunlar mezardamı kullanılacak
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