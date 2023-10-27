HAMAS’tan ümmete 'cuma' çağrısı! 'Protesto edin baskı uygulayın'

Siyonist terör çetesinin Gazze’de yaptığı insanlık dışı vahşet ve soykırıma Batılı ülkelerin yardım ve destekleri sürerken, HAMAS’tan bir çağrı geldi. İslami Direniş Hareketi (HAMAS) 26 Ekim Perşembe yaptığı çağrıda bütün Arap ve İslam toplumları ile dünyanın özgür insanlarını, Cuma günü ve önümüzdeki Pazar günü, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik soykırım savaşının bitmesi talebiyle gösteriler düzenlemeye çağırdı.

HAMAS yaptığı açıklamada işgal güçlerinin saldırganlıklarına karşı önümüzdeki günlerde toplumsal etkinliklerin daha da artırılması çağrısında bulundu. Gazze'ye insani yardımların ve yakıtın sokulması, sivil canların, kadınların ve çocukların hayatlarının kurtarılması için tüm dünyada işgal rejimine destek veren devletlere baskı yapılması gerektiğini hatırlattı.

HAMAS açıklamasında siyonist işgal rejiminin korkunç saldırılarına ve soykırım amaçlı katliamlarına son verilmesi için bu çağrının yapıldığını, siyonist işgal rejiminin Nazi ordusunun Gazze'de sivil savunmasız insanları, masum çocukları, kadınları ve savaşla hiçbir ilgileri olmayan insanları vahşice katlettiğini dile getirdi.

İşgal rejiminin ABD ve Batıdan aldığı destekle Gazze'yi her yönden ablukaya aldığına, içeriye yakıtın ve insani yardımların girmesine engel olduğuna dikkat çekildi.

HAMAS işgalci siyonistlerin Gazze'ye yönelik vahşice saldırına karşı çıkmak, durdurmak ve Gazze'ye yardımın ulaşmasını sağlamak için İslam ümmetine çağrıda bulundu.

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HAMAS’IN ÇAĞRISI

Yaptıkları açıklama için, "Halk kitlelerimize, Arap ve İslam milletimize ve özgür dünya halklarına Cuma ve pazar günü harekete destek vermeye çağrıdır." diyen HAMAS, şunları kaydetti:

"İşgalci siyonist rejim Filistin halkımıza, savunmasız sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamlar ve soykırım savaşının yanı sıra geçişler sürekli kapatılıyor. İşgalci siyonistlerin kontrolünde Amerika ve Batı'nın desteğiyle Refah Sınır Kapısı'ndan yakıt, acil yardım ve tıbbi malzeme girişi engelleniyor. Bu nedenle Gazze'deki sağlık sisteminin çöküşüyle beraber halkımız, içinde bulunduğu insani felaketin derinleşme tehdidiyle karşı karşıyadır."

İslam ümmetine ve dünyanın her kıtasındaki özgür halklara kitle hareketlerini yükseltmek için seslendiklerini ifade eden HAMAS, "Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki Cuma ve pazar günleri ise şu sloganla aktif ve yoğun bir şekilde katılımda bulunmak üzere 'Refah kapısını açın.' ve 'Gazze'ye yönelik soykırım savaşını durdurun’ çağrısında bulunarak Gazze'deki sivillerin, çocukların kadınların hayatlarını kurtarmak için geçişlerin açılması, acil yardım, tıbbi yardım ve yakıt sağlanması için mutlaka baskı yapın" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'DEN KATLİAMA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, işgalci rejimin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü vahşi saldırılar sonucu yaklaşık 200 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını "benzeri görülmemiş suçlar" olarak nitelendiren Ziyara, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı aileleri tümüyle yok etti. Bazı mahalle ve yerleşim bölgelerini, orada yaşayanlarla birlikte yerle bir etti. Bombardımanlar sonucu Gazze'deki hastaneler, ibadethaneler, fırınlar, su dolum tesisleri, pazarlar, okullar ve eğitim tesisleri de yıkıldı."

Faruk Kuzu/ Doğruhaber