HAMAS'tan uluslararası topluma çağrı: Siyonist işgal rejimine baskı uygulayın

Gelecek ay yapılması planlanan seçimlerde aday olan bazı milletvekilleri Siyonist işgal rejimi tarafından alıkonuldu. Alıkonulanlar arasında 2 HAMAS milletvekili adayı bulunuyor.

Siyonist işgal rejimi tarafından 2 milletvekilli adaylarının alıkonulması üzerine HAMAS açıklamada bulundu.

Açıklamada, milletvekilli adaylarının alıkonulması Filistin'in iç meselesine açıkça müdahale etmek, seçim sürecini etkilemek ve yapılmasını engellemek için önüne engel koymak olduğuna vurgu yapıldı.

Filistinli tutuklulara karşı işlenen "sistematik suçlardan" tamamen Siyonist işgal rejiminin sorumlu olduğu belirtildi.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.





