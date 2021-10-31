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Dünya Hamas'tan Türkiye övgüsü
Dünya

Hamas'tan Türkiye övgüsü

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Türkiye'nin, Kudüs ve geleceği konusunda en önemli rolü oynadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:15:00 -
Hamas'tan Türkiye övgüsü

Hamas’tan, İslam âleminin yüz akı Türkiye’ye övgü geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Türkiye'nin, Kudüs ve geleceği konusunda en önemli rolü oynadığını ifade etti. Asya ve Ortadoğu Forumu tarafından İstanbul'da düzenlenen Çin-Filistin Birinci Uluslararası Konferansı kapsamında açıklamada bulunan Merzuk, Türkiye’yi “büyük ülke" olarak nitelendirerek "Bölgenin geleceği Kudüs üzerindeki çatışmalarla ilişkili ve Türkiye, Kudüs ve geleceği konusunda en önemli rolü oynuyor" dedi.

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