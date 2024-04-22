Hamas'tan Türkiye açıklaması!

Al Mayadeen'e konuşan Taher el-Nounou, "Katar ve Mısır arabuluculuğunu Türkiye'nin arabuluculuğu ile değiştirmeye çalışmıyoruz ve Haniye'nin Türkiye ziyaretinin bu konuyla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Taher el-Nounou, Erdoğan-Haniye görüşmesini 'son derece önemli bir an' olarak değerlendirdi.

Katar Başbakanı 'Yeniden değerlendireceğiz' demişti!

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman El Sani, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail ve Hamas arasındaki arabuluculuk rolünün 'istismar edildiği' gerekçesiyle yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.

El Sani'nin bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Hamas lideri Haniye, geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

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