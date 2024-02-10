Hamas'tan tüm İslam alemine çağrı

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Hamas'tan çarpıcı bir ABD açıklaması geldi.

ABD yönetiminin Refah’a düzenlenecek saldırıyı desteklememe tutumuna ilişkin Hamas’tan açıklama geldi. Açıklamada, “ABD yönetiminin saldırıyı desteklememe tutumu, kendisini bu saldırının sonuçlarından ve bunun sonucunda çocukların, kadınların ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır. İşgale, Filistin halkının öldürüldüğü silahlarla açık destek sağlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Dünyaya çağrı yapılan açıklamada, “Arap Ligi’ni, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Filistin halkını yerinden etmek amacıyla Refah’a soykırım yapılmasını önlemek için acil ve ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz” denildi.