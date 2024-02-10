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Dünya Hamas'tan tüm İslam alemine çağrı
Dünya

Hamas'tan tüm İslam alemine çağrı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 19:07:00 -
Hamas'tan tüm İslam alemine çağrı

Gazze'de direnişin temsilcisi Hamas, tüm İslam alemeni kritik bir çağrıda bulundu.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Hamas'tan çarpıcı bir ABD açıklaması geldi.

ABD yönetiminin Refah’a düzenlenecek saldırıyı desteklememe tutumuna ilişkin Hamas’tan açıklama geldi. Açıklamada, “ABD yönetiminin saldırıyı desteklememe tutumu, kendisini bu saldırının sonuçlarından ve bunun sonucunda çocukların, kadınların ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır. İşgale, Filistin halkının öldürüldüğü silahlarla açık destek sağlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Dünyaya çağrı yapılan açıklamada, “Arap Ligi’ni, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Filistin halkını yerinden etmek amacıyla Refah’a soykırım yapılmasını önlemek için acil ve ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz” denildi.

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Yorumlar

Ibrahim

Ahh Gazzeli kardeşlerim. Keşke şu dünya ehli ahir zaman Müslümanları oturdukları yerden bir kımıldasa ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında oldukları için hiç bir şey yapmayacaklar ama Allah Teala onların rahatlarını çok kötü kaçıracak mühlet veriyor. İslami geçinen medya bile sizlerin dertlerinden bahsetmiyor hatta unutturmaya çalışıyor. Zalimler için yaşasın cehennem

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Yüce Allahhım işgalci Terörtleri zalimleri katilleri Soysuzların Soyunu Kurut Amin yahudilerin kanlarını kurut soylarını Kurut ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin
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