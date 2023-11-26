Hamas'tan son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Gazze'de direnişin temsilcisi olan Hamas, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı' açıklamasında bulundu.
İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de başlattığı katliam saldırıları sürerken, Hamas'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesle birlikte her iki tarafta rehine tuttukları esirleri teker teker serbest bırakırken Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" dedi.
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