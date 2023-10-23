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Dünya Hamas'tan siyonistlere tehdit: Karadan gelirseniz..
Dünya

Hamas'tan siyonistlere tehdit: Karadan gelirseniz..

Yeniakit Publisher
2023-10-23 13:03:00 -
Hamas'tan siyonistlere tehdit: Karadan gelirseniz..

Hamas, siyonist rejimin Gazze'ye karadan girmesi halinde işgal askerlerini öldürüp esir almakla tehdit etti.

Hamas, siyonist rejimin Gazze'ye karadan girmesi halinde işgal askerlerini öldürüp esir almakla tehdit etti.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, siyonist rejimin Gazze'ye karadan girmesi halinde işgal askerlerini öldürüp esir almakla tehdit etti.

Siyonist rejimin ordu sözcüsü, “Kara kuvvetleri, silahlı savaşçıları ortadan kaldırmak ve rehineleri aramak için Gazze'de sınırlı baskınlar gerçekleştirdi” demişti. Filistinlilerle çatışan işgal ordusu mensuplarının bölgeden kaçtığı aktarıldı.

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