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Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!
Gündem Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!
Gündem

Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 20:27:00 - 2024-04-30 22:32:39
Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

Hamas, Küdüs'te İsrailin şehit ettiği Hasan Saklanan için taziye mesajı yayınlandı.

Saklanan, Mescid-i Aksa'da öğlen namazını kıldıktan sonra Eski Şehir bölgesinde katil askerlere bıçaklı eylemde bulundu. Saklanan, siyonistlerin kurşunuyla başından vurularak şehit edildi.

Hamas, şehit olan Türk vatandaşı Saklanan için taziye mesajı yayınladı.

"Biz tek vücut, tek kan, tek dava ve tek düşmana sahip bir ümmetiz." denilen Hamas'ın açıklamasında Hasan Saklanan için "Mescid-i Aksa" şehidi ifadesi kullanıldı.

"Bu anlayışla Kudüs’te kahraman eylemi gerçekleştiren Türk şehidi Hasan Saklanan’ı selamlıyor; onu Filistin, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz."

Katil İsrail askerleri bir Türk'ü şehit etti!
Katil İsrail askerleri bir Türk'ü şehit etti!

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Katil İsrail askerleri bir Türk'ü şehit etti!

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Yorumlar

Vatansever

Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, şehadetini kabul etsin. Müslümanlar kardeştir.

Hak

Yahudiler sonunuz yaklaşıyor az kaldı bu Türk'ün kanı kalmaz
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