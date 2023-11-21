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Gündem Hamas'tan sahte internet sitesine ilişkin açıklama!
Gündem

Hamas'tan sahte internet sitesine ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 21:42:00 -
Hamas'tan sahte internet sitesine ilişkin açıklama!

Hamas'ın web sitesi gibi davranarak bağış toplamaya çalışan "hamas. com" uzantılı web sitesinin Hamas ile ilgisinin olmadığı açıklandı.

Gazze başta olmak üzere işgal edilen Filistin topraklarında ümmetin izzetini ayakta tutan Hamas'ın adına sahte internet sitesi açıldığı öğrenildi.

Hamas yetkilileri, "hamas. com" adlı internet sitesinin kendileriyle hiçbir ilgisinin olmadığını duyurdu.

İlgili sitenin casusluk ve dolandırıcılık için kullanıldığını belirtildi.

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