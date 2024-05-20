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Gündem Hamas'tan Reisi mesajı!
Gündem

Hamas'tan Reisi mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 18:21:00 -
Hamas'tan Reisi mesajı!

Hamas yönetimi tarafından İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne ilişkin taziye mesajı paylaşıldı.

Reisi ile eraberindekilerin cansız bedenine ulaşılması dünya gündemine oturdu.

Reisi ve arkadaşlarının ölümünde suikast ihtimali değerlendirilirken Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında siyoniste direnen mücahid Hamas'tan taziye mesajı geldi.

Hamas yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bu elim kazadan dolayı İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamaney'e, İran hükümetine ve kardeş İran halkına en derin taziyelerimizi ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduğumuzu, Filistin direnişine takdire şayan bir destek veren, Aksa Tufanı operasyonu altında direnen halkımız için tüm alanlarda ve her türlü platformda yorulmak bilmeyen dayanışma ve destek çabalarını, yoğun siyasi ve diplomatik çaba ve gayretlerini ifade ediyoruz.
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Hamas, Cenab-ı Allah'tan onlara rahmet ve mağfiret etmesini temenni etmektedir."

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