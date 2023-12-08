Hamas'tan Netanyahu'ya zora sokacak açıklama!

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde süren İsrail bombardımanı nedeniyle 17 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail kendi vatandaşını da öldürdü!

Gazze Şeridi’nde esir tutulanların durumuna ilişkin soru işaretleri ise artıyor. Bugün Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esirler hakkında yapılan açıklamada, “Gazze şehrinin bazı bölgelerine yapılan barbarca saldırıların esirlerin ölümüne ve yaralanmalarına neden olduğu” ifade edildi.

İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.