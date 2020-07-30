  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin Müslüman hacıların Arafat vakfesiyle eş zamanlı şekilde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:39:00 -
Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki

Hamas yetkililerinden Rafet Nasif, AA muhabiriye yaptığı açıklamada, bu çağrılarla Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygısızlık yapıldığını ve bunun da 1,5 milyar Müslümanın duygularını provoke ettiğini belirtti. 

Aksa'ya yönelik saldırılara İslam aleminin tüm oluşumlarının tepki göstermesi gerektiğine işaret eden Nasif, İsrail'in saldırgan adımlar atmak ve bazı durumları oldu bittiye getirmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yararlandığını kaydetti.

Nasif, Kudüs'teki Filistinlilere Mescid-i Aksa'da nöbet tutma ve onu savunma çağrısı yaptı.

İsrail basınında, Yahudi yerleşimcilerin perşembe ve cuma günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planladığı haberleri yer aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı