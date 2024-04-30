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Gündem Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!
Gündem

Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 20:27:00 - 2024-04-30 20:47:49
Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

Hamas tarafından Küdüs'te şehit edilen Hasan Saklanan için taziye mesajı yayınlandı.

Saklanan, Mescid-i Aksa'da öğlen namazını kıldıktan sonra Eski Şehir bölgesinde katil askerlere bıçaklı eylemde bulundu. Saklanan, siyonistlerin kurşunuyla başından vurularak şehit edildi.

Hamas, şehit olan Türk vatandaşı Saklanan için taziye mesajı yayınladı.

"Biz tek vücut, tek kan, tek dava ve tek düşmana sahip bir ümmetiz." denilen Hamas'ın açıklamasında Hasan Saklanan için "Mescid-i Aksa" şehidi ifadesi kullanıldı.

"Bu anlayışla Kudüs’te kahraman eylemi gerçekleştiren Türk şehidi Hasan Saklanan’ı selamlıyor; onu Filistin, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz."

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