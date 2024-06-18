Hamas'tan kıtlık açıklaması!

Hamas İslami Hareketi Gazze'deki yaşanan açlık ve kıtlığa binaen açıklamalarda bulundu.

Hamas yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Terörist işgalin Gazze Şeridi'nde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere halkımıza karşı yürüttüğü canice açlık savaşı devam ediyor ve özellikle Gazze ve Kuzey valiliklerinde kıtlık ve insani felaketin belirtileri artıyor.

Nazi işgal hükümeti, Gazze Şeridi'ni sıkı bir kuşatma uygulayarak, geçişleri kapatarak, yardım konvoylarının girişini engelleyerek ve en yoksul iki milyondan fazla insanı sistematik olarak boğarak ve aç bırakarak savunmasız sivillere karşı en çirkin toplu cezalandırma biçimlerini uyguluyor. temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayan ve sürekli vahşi katliamlara maruz kalan insanlardır.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Gazze Şeridi'ndeki halkımızın yardımlarının sağlanması, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, maruz kaldıkları açlık ve imha suçunun durdurulması ve sürdürülen bu faşist politikanın kırılması için acil kararlar almalı.

Arap ve İslam ülkelerimizi, halklarımızı ve hükümetlerimizi, geçişleri açmaları, konvoylar düzenlemeleri, Gazze Şeridi'ne girmelerini zorlamaları ve halkımızı tekeline alıp davalarını tasfiye etmeye çalışan Siyonist iradeye meydan okumaları için baskı yapmaya çağırıyoruz.

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İslami Direniş Hareketi - Hamas"