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Dünya Hamas'tan katil Bakan'a tokat gibi cevap
Dünya

Hamas'tan katil Bakan'a tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-12-23 06:45:00 -
Hamas'tan katil Bakan'a tokat gibi cevap

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan, Galant'ın, Gazze'deki Hamas lideri Yahya es-Sinvar'la ilgili açıklamalarına cevap geldi.

Açıklamada, Galant'ın, "direnişin liderlerini öldürmeye yakın oldukları" yönündeki açıklamalarının, hayali başarıları pazarlamada kullandığı içi boş bir tehdit olduğu ifade edilerek, "Bu tehditler, sivilleri öldürmekten ve sivil yapıları yıkmaktan başka Gazze'de hiçbir hedefi gerçekleştiremeyen Galant'ın sefil başarısızlığının bir ifadesidir." denildi.

Galant, daha önce İsrail ordu radyosunun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın yakında İsrail ordusunun tüfekleriyle karşılaşacağını" kaydetmişti.

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