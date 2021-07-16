HAMAS’tan İsrail’e uyarı: Sabrımızı sınamaya kalkışmayın!

Hamas, radikal Yahudi örgütlerin, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladıkları baskın için daha çok katılım sağlanması çağrısı üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hükümetini, direnişin ve kahramanlarının sabrını sınamama konusunda uyarıyoruz. Direnişin kahramanları, sahip oldukları en kıymetli şey olan Mescid-i Aksa'yı savunmaktan asla yorulmayacak ve geri durmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kudüs gençliğini, yerleşimcilerle ve onların kibirleriyle yüzleşmek için 17 Temmuz'dan itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi kapılarında ve Kudüs şehrinin tüm mahalle ve sokaklarında seferber olmaya ve birleşmeye çağırıyoruz."

İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.