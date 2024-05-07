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Gündem Hamas'tan İsrail'e uyarı! 'Ateşkes son şansınız'
Gündem

Hamas'tan İsrail'e uyarı! 'Ateşkes son şansınız'

Yeniakit Publisher
2024-05-07 20:36:00 - 2024-05-07 20:48:36
Hamas'tan İsrail'e uyarı! 'Ateşkes son şansınız'

Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrailli esirlerin serbest bırakılması için ateşkesin son şans olduğu uyarısı yapıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Hamas üst düzey yetkilisi, “İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans” dedi.

İsrail’in dün Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

Esirlerin ölmesini istiyorlar!

Daha önce Hamas heyetinin bugün erken saatlerde Katar'dan Mısır'a seyahat planlarını iptal ettiklerini söyleyen yetkili, şimdi ise heyetin "kısa süre içinde" Mısır’ın başkenti Kahire'ye yola çıkacaklarını belirtti. Yetkili, "Bu, Netanyahu ve İsrailli esirlerin aileleri için çocuklarını geri almalı konusunda son şans olacak" dedi.

İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Refah'ı işgal etme kararına değinen yetkili, söz konusu eylemin Netanyahu ve İsrail ordusunun İsrailli esirlerin ölmesi yönünde bir karar aldıklarını gösterdiğini belirtti.

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