Hamas'tan İsrail'e teklif!

Katarlı arabulucular, Hamas yetkilileriyle, grup tarafından ele geçirilen ve Gazze'de tutulan 36 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında İsrailli kadın ve çocukların özgürlüğü konusunda müzakere yapılması için acil çağrılarda bulundu.

Görüşmeler hakkında bilgi alan kaynak, Katar'ın Cumartesi gecesinden bu yana ABD ile koordineli olarak yürüttüğü müzakerelerin "olumlu ilerlediğini" söyledi.

Kaynak: Reuters