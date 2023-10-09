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Dünya Hamas'tan, İsrail'e tarihi gözdağı: İnfaz edeceğiz
Dünya

Hamas'tan, İsrail'e tarihi gözdağı: İnfaz edeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:58:00 -
Hamas'tan, İsrail'e tarihi gözdağı: İnfaz edeceğiz

Hamas Sözcüsü Ebu Hubeyde, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e, 'Sivillere yönelik her saldırı için bir rehine infaz edilecek' diyerek karşılık verileceğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Ebu Hubeyde, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e yönelik açıklamada bulundu. Ubeyde, "Düşmanımız insanlık ve ahlak dilinden anlamıyor, bizde anladıkları dilden konuşacağız." dedi.

'Sivillere yönelik her saldırı için bir rehine infaz edilecek'

Açıklamasının devamında sivil katliamı yapan İsrail'i tehdit eden Ubeyde, "Bundan sonra Gazze’de sivillerin evine yapılan her saldırı için elimizdeki rehinelerden birini infaz edeceğiz ve görüntüleri yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

BM'den çağrı

BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

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