Hamas'tan İsrail'e rest! 'Gerçekleşmeyecek bir hayal'

Hamas, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin halkının yerinden edilmesiyle ilgili işgal hükümeti liderlerinin açıklamalarının sonuncusu Bakan Ben Gvir'in halkımızın Gazze Şeridi'nden yerinden edilmesi ve burada Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına ilişkin konuşmasıydı. Bunlar, Filistin halkının kararlılığı ve kahraman direnişi karşısında hayata geçirilmesi mümkün olmayacak hayallerdir." denildi.

İsrailli bakanların söylemlerini "faşizan" olarak değerlendiren Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) "savaş suçu sayılan bu faşist tutum karşısında uluslararası hukukun araçlarını harekete geçirme ve işgalci yapının liderlerini çocuklara ve savunmasız sivillere karşı devam eden suçlarından sorumlu tutma" çağrısı yaptı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich, "gönüllü göç" adı altında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de 26 Aralık'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki sivilleri zorla yerinden etmeyi amaçlayan sözde "gönüllü göç" planının suç olduğuna dikkati çekmişti.

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Albanese, "gönüllü göç" adı altında Gazzelileri yerinden etmeyi planlayanların, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve diğer mahkemelerce evrensel yargı yetkisi kapsamında soruşturulacağını ve kovuşturulacağını kaydetmişti.

Filistin, Netanyahu'nun "gönüllü göç" itirafına tepki göstermişti

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi" yönündeki açıklamalarına tepki gösterilmişti.

Açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." çağrısı yapılmıştı.

Bu açıklamaların, Netanyahu'ya destek veren ülkelere tokat niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu açık ve net itiraflar, Netanyahu öncülüğünde Gazze'deki Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım savaşının gerçek hedeflerini ortaya koyuyor." ifadesine yer verilmişti.