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Gündem Hamas'tan İsrail'e: Gazze sokaklarında yanacaksınız
Gündem

Hamas'tan İsrail'e: Gazze sokaklarında yanacaksınız

Yeniakit Publisher
2024-04-07 17:02:00 -
Hamas'tan İsrail'e: Gazze sokaklarında yanacaksınız

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik, "Gazze sokaklarında yanacaksınız" ifadesini kullandı.

Kassam Tugaylarının sosyal medya hesabından yapılan görüntülü açıklamada, "Gazze sokaklarına girebilirsiniz ancak savaşçılarımızın yılmaz kararlılığıyla her defasında sokaklarda yanacaksınız." ifadelerine yer verildi.

Açıklama metninin yanı sıra Kassam Tugaylarının İsrail askerleriyle çatışması ve İsrail ordusuna ait askeri araçların imha edilmesi görüntüleri paylaşıldı.

Kassam Tugayları, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde 14 İsrail askerinin yakın mesafeden etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda İsrailli askerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yaklaşık dört aydır karadan işgale devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden çekildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıları yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedilmişti.
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Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edilmişti.

İsrail medyasına göre, Gazze'deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.

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