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Dünya

Hamas'tan İsrail açıklaması: Sorumlusu sen olacaksın

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin daha da artmasının sorumlusunun İsrail olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:56:00 -
Hamas'tan İsrail açıklaması: Sorumlusu sen olacaksın

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine dair açıklama yaptı. Yaptığı yazılı açıklamada Berhum, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri tırmanışı sürdürmesi ve bölgeye akaryakıt ile ürün girişini yasaklamasının "tehlikeli bir saldırganlık ve işgal güçlerinin neticelerini üstleneceği hesaplanamaz sonuçları olacak bir adım" olduğunu ifade etti.

Hamas Sözcüsü, uluslararası ve bölgesel alandaki sessizliğin gölgesinde abluka altındaki Gazze halkının yaşadığı krizi artırmayı, günlük yaşantılarını felç etmeyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelelerini sekteye uğratmayı hedefleyen İsrail'in saldırganlık siyasetinin yol açtığı mevcut durumun yeniden şekillendirilmesi ve bu denklemin değiştirilmesi için uygun bir yol belirlenmesin gerektirdiğini aktardı.

Berhum ayrıca Hamas'ın bu durumun böyle devam etmesini kabul edilemeyeceği uyarısında bulundu.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, gece yarısından sonra Gazze'deki bazı bölgeleri vurmuş, sabah saatlerinde de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüştü. İsrail, bunun ardından bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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