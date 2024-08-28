Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı tarafından düzenlenen Mescid-i Aksa yangınını anma etkinliği kapsamında hazırlanan 18. yıllık rapora ilişkin İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına video konferansla katılan Meşal, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durması için Washington ve tüm dünyaya bir mesaj ulaştırılması gerektiğini söyledi.

İslam dünyası ve Arap ülkelerine "Gazze'yi tek başına bırakmayın" çağrısı yapan Meşal, dünya halklarından "Gazze'nin zaferi için öfke durumuna" geçmelerini istedi.

'İNTİHAR EYLEMLERİNE GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ'

Batı Şeria'da bugün "başarılı bir başlangıca tanık olduklarını" ve bazı intihar eylemelerine dair işaretler aldıklarını kaydeden Meşal, "İntihar eylemlerine yeniden dönmek istiyoruz, bu durum, açık bir mücadeleden başka bir şeyle düzelmez, onlar bizimle açık bir şekilde savaşıyor, biz de onlara karşı açık bir şekilde karşı duracağız" dedi.

'ÜMMET OLARAK GÖREVLERİMİZİ KONUŞUYORUZ, İSTENEN AKSA TUFANI'NA FİİLİ OLARAK KATILMAKTIR'

Meşal, Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, geçen 11 ayın ardından bir ümmet olarak görevlerimizi konuşuyoruz, direnişle övünmek yeterli değil, istenen şey Aksa Tufanı'na fiili olarak katılmaktır. Batı Şeria'da İsrail'e karşı gerginliği artırmak ve cephelerde fiili olarak olaya müdahil olmak gerekir."

Meşal, İsrail'e karşı tüm cepheleri açmanın gerektiğini, aksi takdirde İsrail'in Filistin'i parça parça ele geçireceği uyarısında bulundu.