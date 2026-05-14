HAMAS'tan işgal rejimine baskı yapılması çağrısı

HAMAS Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım ,Ulusal Komite'nin devreye alınmasını ve Gazze yönetim yetkilerinin bu komiteye devredilmesini talep ettiklerini belirterek komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu.

HAMAS Sözcüsü Kasım, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başlangıcından itibaren, hareketin 'ertesi gün' düzenlemelerinin bir parçası olmaya çalışmadığını, daha sonra bu tutumunu Şeridi yönetmek üzere ulusal komitenin kurulmasını kabul edecek şekilde geliştirdiğini açıkladı.

HAMAS'ın ulusal komitenin bir an önce Gazze Şeridi'ne dahil edilmesini talep ettiğini belirten Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hareketin, yönetim yetkilerinin ulusal komiteye devredilmesi için gerekli tüm saha, siyasi ve hukuki adımları attığını, bunun Şerit içindeki güvenlik ve idari boyutları da kapsadığını belirten Kasım, Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştirerek, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi.

Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti.

Kasım, işgalin insani yardımların girişini kısıtladığını ve Gazze Şeridi içinde batıdaki 'sarı hattı' kaydırdığını söyledi.

Mladenov'un, siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyen HAMAS Sözcüsü, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti.

Kasım, ikinci aşamanın, ulusal komite ile uluslararası güçlerin devreye alınmasını, işgalin çekilmesini ve Filistin silahı dosyasının ele alınmasını içerdiğini açıkladı.

Kasım, HAMAS hareketinin, arabulucular tarafından ikinci aşamanın yollarıyla ilgili olarak sunulan önerilere olumlu yaklaştığının altını çizdi.

Gazze'deki Barış Konseyi İcra Direktörü Nikolay Mladenov daha önce bugün yaptığı açıklamada, konseyin Filistinlilere Gazze Şeridi'nde bir gelecek sağlamaya odaklandığını, ateşkesin günlük ihlallerinin devam ettiğini ve sivillerin sürekli olarak şehit edildiğini belirtmişti.

Mladenov ayrıca yazılı açıklamasında, konseyin Gazze Şeridi'ndeki insani ve siyasi dosyayı ilerletmek amacıyla yürüttüğü istişareler kapsamında işgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini doğrulamıştı.

Öte yandan HAMAS hareketi liderlerinden Basim Naim, Gazze'deki Barış Konseyi İcra Direktörü Nikolay Mladenov'un Gazze Şeridi'nin geçiş yönetimini üstlenmeye layık olmadığını, "şüpheli ve kin dolu bir kişisel tavır benimsediğini" belirtti.

Naim, Çarşamba günü "X" platformunda yaptığı paylaşımda, "Mladenov, Filistin halkımız için bir günlüğüne bile olsa geçiş yönetiminden sorumlu olmaya layık değildir" dedi ve "Karmaşık müzakereleri yürütmekle görevli bir kişi, şüpheli ve kin dolu bir kişisel tavır benimserken görevinde nasıl başarılı olabilir?" diye sordu.

Naim, sözlerini doğrudan Mladenov'a şu şekilde yöneltti: "Gazze, senin kariyer basamaklarında yükselme yolunda özgeçmişinde bir madde olmayacak. Eğer görev senden büyükse, onu bırak."