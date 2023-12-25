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Dünya Hamas'tan Hristiyanlara teşekkür
Dünya

Hamas'tan Hristiyanlara teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-12-25 07:00:00 -
Hamas'tan Hristiyanlara teşekkür

Hamas, Filistin'deki Hristiyanların, bu yıl Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla yeni yıla kutlama ve eğlenceden uzak, sadece dini ritüellerle girme kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas, Telegram hesabından, Filistin'deki Hristiyanların bu yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği zamana denk gelen Noel'i kutlamama kararı alması hakkında açıklama yaptı.

"Bu yılki kutlamaları sadece dini ritüellerle sınırlı tutup, siyonistlerin saldırılarına maruz kalan Gazze halkının yanında duran Filistinli Hristiyanların onurlu duruşunu takdir ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Hristiyanların Noel'i kutlamama kararının, Filistin halkının Müslüman-Hıristiyan tüm unsurlarının, kimliğini ve kutsal değerlerini koruma ve topraklarına bağlılık konusunda birlik olduğunun açık bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

Kutlamaların iptal edilmesi

Filistin topraklarındaki Hristiyan topluluklar, birkaç gün önce, Hristiyan kiliselerinin başkanlarından gelen bir dayanışma mesajıyla, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Noel ağacının aydınlatılması da dahil tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Kiliselerden yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Atallah Hanna'nın da aralarında bulunduğu Hristiyan kiliselerinin başkanları, bayramın dini boyutlarını koruyarak, devam eden saldırılar nedeniyle Noel'in festivaller, kutlamalar ve Noel ağacının süslenmesi ve ışıklandırılması dahil yalnızca şenlikli yönlerini iptal etmeye karar verdi.

Gazze'deki Hristiyanlar, nüfusun küçük bir yüzdesini temsil ediyor. Abluka altındaki Gazze'nin kıyı yerleşim bölgesinde yaklaşık bin Hristiyan yaşıyor.
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