Hamas'tan hainlere 'tövbe ve teslim' çağrısı: İsrail işbirlikçilerine seslendi
Dünya

Hamas'tan hainlere 'tövbe ve teslim' çağrısı: İsrail işbirlikçilerine seslendi

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi:
Hamas'tan hainlere 'tövbe ve teslim' çağrısı: İsrail işbirlikçilerine seslendi

Hamas’a bağlı Kassam Tugayları, dün Gazze’nin güneyinde öldürdüğü İsrail işbirlikçisi çete reisi Yasir Ebu Şebab’ın ardından diğer hainlere de tövbe ve teslim olma çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi’nde İsrail’in yüzerce defa ihlal etmesine rağmen ateşkes sürerken Kassam Tugayları, soykırım sırasında yahudierin adına kendileriyle çatışan hainleri bitirmeye kararlı. Gazze’deki güvenlik birimleri bölgede faaliyet gösteren ve işgalci İsrail ile iş birliği yaptığı ifade edilen terörist gruplarına karşı yeni bir adım attı. Birim, bu kişilerin yetkililere teslim olması için 10 günlük bir “tövbe ve teslim olma” süreci başlattığını duyurdu.

Bu süre zarfında, şüpheli şahıslardan gönüllü olarak yetkililere başvurarak durumlarını aydınlatmaları ve hesap vermeleri talep ediliyor. Güvenlik Birimi’nin bu kararı, bölgedeki iç güvenlik meselelerinde sıfır tolerans gösterileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

HAİNLERİN BAŞI ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik biriminin bu hamlesi, İsrail ile iş birliği yapan milis grupların liderlerinden Yasir Ebu Şebab’ın ölümüne dair sis perdesinin aralanmasının hemen ardından geldi.

Soykırımcı İsrail’in resmi yayın kuruluşu KAN, adını vermediği bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Yasir Ebu Şebab’ın Hamas tarafından öldürüldüğünü kesin olarak teyit etmişti.

İlk gelen bilgilerde Abu Şebab’ın Kassam saldırısında yaralandığı ve kaldırıldığı İsrail’deki “Soroka” Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Abu Şebab’ın ölümü ve hemen ardından gelen bu “tövbe ve teslim olma” çağrısı, Gazze Şeridi’ndeki iç güvenlik dinamiklerinin ve İsrail’le iş birliği yaptığı düşünülen ağlara yönelik baskının önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

Selim

Gebersin hain it. Şimdi hesap vakti.
