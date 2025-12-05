  • İSTANBUL
Diyarbakır'da vahşet! Eski eşinin ailesini katletti
Yerel

Diyarbakır’da vahşet! Eski eşinin ailesini katletti

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyarbakır’da vahşet! Eski eşinin ailesini katletti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan kavgada, bir kişi boşandığı eşinin babası ile kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Canveren Mahallesi'nde dün M.K, boşandığı eşinin babası M.C.T. ve kardeşi M.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulundurduğu tabanca ile baba ve oğluna ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba ve oğlu, ambulanslarla kaldırıldıkları Ergani Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

5 şüpheli gözaltına alındı

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında M.K. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

