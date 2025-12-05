Kulaklara küpe olsun: Bakan Memişoğlu’ndan hayat kurtaran çağrı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında Sinop'a geldi. Sinop Valiliği'ni ziyaret eden Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in incisi, en güzel şehirlerinden birisi. Aynı zamanda ülkemizin en kuzeyindeki Sinop ilindeyiz. Bugün Sinop'ta hem Boyabat'ta hem Sinop merkezdeki hastanelerimizi daha büyütüp tam kapasiteyle daha iyi hizmete verebilmek için planlamalarımıza bakacağız. Gerçekten burada hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla Sinop'tan başka yere sağlık hizmeti alma ihtiyacı olmayacak şekilde altyapılarımızı, hastanelerimizi ve insan gücümüzü destekleyip daha iyi, daha ulaşılabilir sağlık hizmeti için buradayız.

Daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Özellikle şunu söyleyeyim ki Sinop'a şimdiye kadar 19 sağlık tesisi kazandırmışız. Buradaki Atatürk Hastanemiz ki en kapsamlı hastanemiz. Onun da inşallah altyapısını eğitim araştırma hastanesi hizmeti verebilecek altyapıya kavuşturacağız. Bu konuda Sinop'un daha üst seviye sağlık hizmeti sunulmasını ve vatandaşlarımızın başka yere gitmesinin ihtiyacı olmayacak şekilde buradaki planlamalarımızı yapıyoruz. Bunun yanında malum biliyorsunuz Türkiye'de hem kamu sağlık hizmeti hem özel sağlık hizmeti hem de üniversite sağlık hizmetleri gerçekten iyi boyutla. Özel sağlık sektörleri Türkiye'nin şu anda özellikle batı illerinde ve kalabalık illerinde sürdürülüyor.

Bununla ilgili bir planlama yaptık. Bunu birkaç gün evvel de Anadolu'nun diğer şehirlerinde özel sektörle ilgili hastane kurulmasını ve sağlık hizmetinin de özel sektör vasıtasıyla o illerimizde verilmesi için bir planlama yaptık. Sinop da bunlardan bir tanesi. İnşallah Sinop'ta da iyi sağlık hizmeti sunmak için hem kamunun hem özelin beraber olabileceği bir yapıya kavuşuruz. Ben bu hafta biliyorsunuz acil tıp haftası. Türkiye'nin dört bir yanında gecesi gündüz olmadan, yazı kışı olmadan hizmet eden özellikle acilcilerimizi yeniden tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Acil her an her saniye insanlarımıza hizmet etmek için çalışıyorlar. Özellikle toplumdan da sistem ambulanslara yol vermesini, canı kurtarmak için saniyelerle yarışan ekiplerimize destek olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.